Про це повідомляє американське видання CNN.

У межах місії DART, спрямованої на зміну траєкторії астероїдів, космічне агентство NASA планує зіштовхнути космічний корабель з астероїдом. В історії космічних досліджень цьому проєкту немає аналогів.

Початок місії заплановано на 23 листопада 2021 року. Саме тоді ракету SpaceX Falcon 9 запустять з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Ціллю корабля буде подвійна система астероїдів, що складається з Дідимоса і його супутника Діморфоса. Діаметр супутника становить приблизно 160 м, у Дідимоса — 780 м.

У вересні 2022 року Дідимос і Діморфос будуть на відстані 11 мільйонів кілометрів від нашої планети. Це ідеальний час для здійснення місії DART. Корабель зі швидкістю 23 760 кілометрів на годину зіткнеться з Діморфосом, аби змінити напрям руху астероїда. Процес фіксуватимуть супутники, а в момент зіткнення ці небесні тіла будуть знаходитися в межах видимості земних оптичних телескопів.

Читайте також: Вчені виявили планету з трьома сонцями

Для цієї місії обрали Діморфос, оскільки астероїди його розміру можуть становити загрозу для Землі. Очікується, що такий вплив корабля знизить швидкість астероїда-супутника приблизно на 1%. Цього досить, щоб змінити його орбітальний період.

Дослідження дозволить вирахувати, наскільки змінилася траєкторія супутника після зіткнення з DART. Ці знання необхідні для захисту від потенційно небезпечних для Землі об’єктів.

“DART — це перший крок у тестуванні методів відхилення небезпечних астероїдів. Потенційно небезпечні астероїди є глобальною проблемою, і ми раді співпрацювати з нашими італійськими та європейськими колегами, щоб зібрати максимально точні дані”, — підсумував керівник DART Андреа Райлі.

Нагадаємо, виробник іграшок Mattel, об’єднавшись з Європейським космічним агентством, випустили ляльку Барбі-космонавтку, щоб “запустити її в космос”.