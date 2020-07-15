NASA показала відео високої якості з борту міжгалактичної космічної станції, на якому можна спостерігати комету Neowise прямо над Землею.

Про це повідомив Business Insider.

Відео було зроблене таким чином, що створює ефект спостереження комети на власні очі.

Уточнюється, що ролик NASA був змонтований на основі знімків космонавтів. Комету зняли перед світанком на обрії, коли Міжгалактична–космічна станція пролітала над Близьким Сходом. 550 фотографій було зроблено за сім хвилин.

Для того, щоб зробити довшим відео з такою малою кількістю фотографій, знімки були інтерполювані художником–графіком Шоном Дораном. Надалі було створено плавне відтворення.

Довідка. C/2020 F3 (NEOWISE) – ретроградна (рухається навколо Сонця в напрямі, протилежному напрямку його обертання) комета з майже параболічної орбітою. Її побачили 27 березня 2020–го в інфрачервоний телескоп NEOWISE. Найближче до Сонця комета проходила 3 липня – в 44,1 млн км від світила. Афелій – 81,4-107,7 млрд км. Діаметр ядра – приблизно 5 км.

“3 липня по комети буде приблизно 103 500 000. км Це приблизно вдвічі далі, ніж мінімальна відстань від Землі до Марсу.