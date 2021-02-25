Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало дивовижну панораму Марса, використовуючи знімки нового марсохода Perseverance.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Це перша 360-градусна панорама, зроблена Mastcam-Z – апаратом, який складається з двох камер з функцією масштабування і розміщений на марсоході.

Панорама була скомпонована зі 142 окремих зображень, зроблених апаратом Mastcam-Z.

Використані для панорами знімки Perseverance зробив 21 лютого (на третій сол (марсіанський день) місії).

На цьому фрагменті фахівці NASA звернули увагу на обвітрену скелю, щоб було зрозуміліше, які деталі дозволяє вловлювати апарат Mastcam-Z:

На фрагменті цієї кругової панорами видно край кратера Єзеро, всередині якого відбулася висадка марсохода:

Відзначається, що камери на марсоході допоможуть вченим оцінити геологічну історію та атмосферні умови кратера, а також визначити, які породи можна буде зібрати для можливого повернення на Землю в майбутньому.

Як відомо, 18 лютого ровер NASA Perseverance благополучно приземлився на Марсі після подорожі на відстань понад 400 млн кілометрів від Землі.

Марсохід шукатиме сліди давнього марсіанського життя. Крім того, він вивчатиме клімат Марса, збиратиме проби зразків ґрунту для подальшої доставки на Землю і зможе випробувати технології, які використовуватимуть під час майбутніх пілотованих польотів на Марс (наприклад, такі як отримання кисню з атмосфери).