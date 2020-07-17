Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) оприлюднило нові фотографії Сонця, зроблені з відстані всього в 77 млн км.

Про це пише The Verge.

Зображення були зроблені зондом в рамках проєкту Solar Orbiter.

“Насправді ми не очікували, що перші знімки вийдуть настільки чудовими. Вони не тільки дуже детальні і відмінно розкриті з технічної точки зору, але і також показують речі, які ми не бачили раніше”, – зазначив дослідник проекту ESA для місії Solar Orbiter Даніель Мюллер.

На фотографіях можна побачити мініатюрні спалахи. Вчені, назвали ці маленькі спалахи “багаттям”, вони в мільйони разів менші спалахів на Сонці, які можна побачити з Землі за допомогою телескопів. Десятки цих “багать” можна побачити в будь-який момент в полі зору камери сонячного орбітального апарату.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ESA (@europeanspaceagency) 16 Июл 2020 в 8:55 PDT

Однак незрозуміло, що саме викликає ці міні-спалахи. Типові сонячні спалахи часто відбуваються, коли Сонце вважається активним – коли темні плями з’являються на поверхні зірки, змушуючи частини магнітного поля Сонця обертатися і повертатися. Але міні-спалахи не з’являються під час інтенсивної активності на Сонці.

Solar Orbiter був запущений в лютому для дослідження Сонця і його геліосфери, а також процесів, які відповідають за створення сонячного вітру. Очікується, що за два роки апарат наблизиться до зірки і дозволить побачити її з 42 мільйонів кілометрів.