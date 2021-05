Кадри опубліковано в блозі Лабораторії реактивного руху NASA.

Зображення, що показані лабораторією, були зроблені ще в березні, одразу після заходу сонця. Понад 20 кадрів, які були відредаговані таким чином, щоб небо виглядало саме так, як його бачило б людське око, об’єднали в одне GIF-зображення.

Heading into the weekend like a cloud on Mars.

This GIF shows clouds drifting over Mount Sharp. Each frame was stitched together from six individual images. https://t.co/Gtgz9Iu822 (2/4) pic.twitter.com/VPvSri1Sdh

