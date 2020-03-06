Фото опубліковано на офіційному сайті агентства.
Знімок складається з більш ніж 1000 зображень, знятих в період з 24 листопада по 1 грудня, і містить 1,8 мільярда пікселів марсіанського ландшафту.
На панорамі показаний Глен Торрідон – регіон на схилі гори Шарп.
Марсохід запрограмували зробити ці знімки, поки команда місії з Лабораторії реактивного руху NASA була на чотирьох вихідних з нагоди Дня подяки.
- Раніше у NASA показали, як підвищення температури в Антарктиді вплинуло на танення льодовикової шапки.