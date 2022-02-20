Сонячний зонд NASA Parker Solar Probe сфотографував унікальні фото Венери у видимому світлі. Операція по обльоту планети сталася ще в липні 2020 року, після чого її повторили через рік.

Про це повідомляє NASA.

Венера є третьою за яскравістю об’єктом в небі, яка оповита густими хмарами. Хоча вона схожа на Землю за розмірами і розташуванням — довгий час було незрозуміло як вона виглядає. Раніше людство мало інфрачервоні зображення, які зробили ще у 1970-х роках, коли до атмосфери планети проник корабель JAXA Akatsuki.

“Венера – третій за яскравістю об’єкт в небі, але досі нам мало що було відомо про те, як виглядає її поверхня, через те, що вона закрита щільною атмосферою. Але тепер нам нарешті вдалося зазирнути в далекий світ”, – заявив автор дослідження Брайан Вуд.

Третій обліт планети зонд Parker Solar здійснив в 2020 році, який розробили для того, щоб бачити слабкі особливості атмосфери і вітру. На диво для вчених зонд також показав і поверхню Венери. Після цього агенція NASA відправила зонд у космічну операцію навколо планети в лютому 2021 року.

На зображеннях видно слабке сяйво з поверхні, які показують відмінні риси, як-от континентальні регіони, рівнини та плато. Навколо планети також можна побачити люмінесцентний ореол кисню в атмосфері.

Подібні зображення можуть допомогти вченим дізнатися більше про геологію поверхні Венери. Зокрема отримати інформацію про мінерали та еволюцію планети. Дослідники очікують, що інформація може допомогти у пошуках зрозуміти, чому “Венера стала негостинною, а Земля — оазисом”.