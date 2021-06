Про це повідомляє NASA.

Основний ступінь ракети розмістили між двома прискорювачами, з’єднавши три основні елементи ракети.

Спочатку ступінь знаходилася у горизонтальному положенні, та впродовж двох днів за допомогою підйомного крану конструкцію встановили вертикально та з’єднали з двома прискорювачами у мобільному пусковому комплексі.

Основний ступінь ракети становить 65 метрів. Для порівняння висота статуї Батьківщини-матері у Києві – 62 метри.

Фото: NASA

Engineers with Exploration Ground Systems and @JacobsConnects lifted the @NASA_SLS rocket core stage for the @NASAArtemis I mission in the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy. Check out this timelapse from operations. pic.twitter.com/Vnv6GnJ7VX

— NASA’s Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) June 11, 2021