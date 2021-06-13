Про це повідомляє NASA.
Основний ступінь ракети розмістили між двома прискорювачами, з’єднавши три основні елементи ракети.
Спочатку ступінь знаходилася у горизонтальному положенні, та впродовж двох днів за допомогою підйомного крану конструкцію встановили вертикально та з’єднали з двома прискорювачами у мобільному пусковому комплексі.
Основний ступінь ракети становить 65 метрів. Для порівняння висота статуї Батьківщини-матері у Києві – 62 метри.
Фото: NASA
Engineers with Exploration Ground Systems and @JacobsConnects lifted the @NASA_SLS rocket core stage for the @NASAArtemis I mission in the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy. Check out this timelapse from operations. pic.twitter.com/Vnv6GnJ7VX
— NASA’s Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) June 11, 2021
В рамках програми Artemis на Місяць вперше полетить жінка і перший кольоровий астронавт.
SLS і космічний корабель Orion є основою NASA для дослідження далекого космосу. SLS – єдина ракета, яка може відправити Orion, астронавтів і припаси на Місяць за одну місію.
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