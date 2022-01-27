Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) сфотографувало кулясте зоряне скупчення NGC 104 у сузір'ї Тукан. Світлину зробили фахівці з космічної рентгенівської обсерваторії "Чандра".

Про це обсерваторія повідомила у Twitter.

Кулясте скупчення представляє сферичну сукупність зірок. Всі вони скріплені між собою гравітацією. NGC 104 знаходиться приблизно за 13 000 світлових років від Землі. Додамо, що скупчення формується із сотень тисяч зірок.

Обсерваторія “Чандра” займається пошуком чорних дір у сузір’ї Тукан. Вперше стало відомо про цей космічний об’єкт у 1751 році. Тоді за NGC 104 уперше спостерігав французький астроном Нікола Луї де Лакай.



NASA показали кулясте зоряне скупчення у сузір’ї Тукан // 2 фото