Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) продовжило контракт на роботу космічного телескопа Hubble на п’ять років.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Відтак Hubble, спільний проєкт NASA та Європейського космічного агентства, запущений з 1990 році, працюватиме щонайменше до 30 червня 2026 року.

Загальна вартість наукового проєкту з обслуговування телескопу досягне 2,4 мільярда доларів. Новий п’ятирічний контракт оцінено у $215 млн.

Чергове п’ятирічне продовження роботи телескопа за контрактом NASA завершилося 30 червня 2021 року, але оскільки Hubble продовжує здійснювати наукові відкриття, угоду вирішили продовжити до 30 червня 2026 року навіть попри деякі технічні несправності.

Зазначимо, що Hubble працює на орбіті вже 32 роки, тож час від часу науковці фіксують технічні пошкодження. Наразі працює лише один науковий прилад – головна камера ACS. Решту обладнання переведено в режим очікування. Фахівці місії працюють над тим, щоб з’ясувати, як повернути решту приладів до робочого стану.