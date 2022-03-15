Про це повідомляє CNN.
Керівник програми NASA на Міжнародній космічній станції (МКС) Джоель Монтальбано зазначив, що МКС спроєктована таким чином, аби бути “взаємозалежною”.
“У кожного з партнерів є різні можливості, які вони привносять, і разом ми працюємо. Це не процес, коли одна група може відділитися від іншої. Нам потрібно все разом, щоб бути успішними”, — сказав Монтальбано.
За його словами, що події останніх трьох тижнів ніяк не вплинули на функціонування орбітальної станції. Водночас 30 березня повернення з МКС на Землю з американським та російськими космонавтами на космічному кораблі “Союз” пройде у штатному режимі.
“Наразі нема жодних ознак, що наші російські партнери не вказують на те, що вони хочуть зробити щось інше.Отже, ми плануємо продовжити роботу так, як і сьогодні”, — відповів Монтальбано, на питання журналістки CNN, чи є в управління плани на випадок надзвичайних ситуацій, якщо відносини з Роскосмосом погіршаться.
Варто зазначити, що астронавт NASA Марк Ванде Хей повернеться з МКС цього місяця на борту російського “Союзу”.
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