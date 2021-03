Трансляція велася на сайті космічного відомства.

Чотири двигуна, встановлені на спеціальну опору на території випробувального комплексу, працювали одночасно близько восьми хвилин. Ведучий трансляції повідомив, що раннього відключення не відбулося, що є “хорошою новиною”.

Попередні випробування двигунів пройшли 16 січня. Тоді двигуни працювали одночасно трохи більше хвилини, однак планувалося, що випробування триватимуть близько восьми хвилин.

У NASA не пояснили, чому саме плани були змінені. Відзначається, що космічне агентство отримало значний обсяг інформації про двигуни.

Місячна програма NASA під назвою “Артеміда” передбачає три польоти до Місяця, на третьому етапі планується висадка на природному супутнику Землі. Мета місії – висадка людей на Місяці за допомогою космічного корабля “Оріон”.

Нагадаємо, Державне космічне агентство України приєдналося до угоди в рамках програми NASA “Артеміда” (Artemis) про принципи дослідження Місяця, Марса, комет і астероїдів у мирних цілях.

ДОВІДКА. “Артеміда” (англ. Artemis) – фінансована урядом США пілотована космічна програма NASA із повернення людей на Місяць. Однією з цілей програми є відправка на Південний полюс Місяця “першої жінки і наступного чоловіки” (“the first woman and the next man” – відсилання до того факту, що чоловіки на Місяці в рамках програми “Аполлон” вже були). Програма “Артеміда стане сходинкою до створення постійно жилого поселення на Місяці і створить фундамент для освоєння Марса.

Перший етап програми, Artemis-1, запланований на 2021 рік. У рамках даного етапу має відбутися безпілотний політ нової потужної ракети Space Launch System (SLS) разом із космічним кораблем Orion навколо Місяця і його повернення на Землю.

Другий етап, Artemis-2, планується на 2023 рік: корабель Orion облетить Місяць разом із екіпажем на борту.

Третім етапом (Artemis-3) стане висадка астронавтів на Місяць. Вона запланована на 2024 рік. Її планується здійснити в районі Південного полюса супутника Землі. Два астронавти – чоловік та жінка (перша жінка-астронавт на Місяці) проведуть на поверхні супутника сім днів.