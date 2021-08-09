Про це йдеться на сайті NASA.
Зокрема, передбачено проведення імітованої місії на Марсі, під час якої добровольцям доведеться виживати в наземному симуляторі в умовах, що наближені до реальних.
Критерії відбору кандидатів:
- громадянство США;
- відмінне здоров’я;
- вік від 30 до 55 років;
- відсутність шкідливих звичок;
- ступінь магістра в галузі природних наук, інженерії або математики;
- досвід роботи пілотом;
- вільне володіння англійською мовою.
До кожної місії входитимуть чотири члени екіпажу. Вони проживатимуть протягом року в модулі Mars Dune Alpha площею 160 квадратних метрів. Його побудують за технологіями 3D-друку.
Екіпаж зобов’язаний проводити наукові дослідження, управляти роботами, обмінюватись повідомленнями й використовувати засоби віртуальної реальності.
Добровольців випробовуватимуть імітованими ситуаціями, які можуть виникнути під час реальної місії на Марсі. Йдеться про обмеження ресурсів, збій обладнання, затримку зв’язку й різні чинники стресу.
- Раніше засновник Amazon і найбагатша людина світу Джефф Безос, який нещодавно виконав свій перший політ в космос, запропонував NASA покрити до $2 млрд витрат, якщо космічне агентство США надасть його компанії Blue Origin контракт на створення космічного корабля, призначеного для приземлення космонавтів на Місяці.