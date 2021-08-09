Американське управління з аеронавтики та досліджень космічного простору (NASA) оголосило набір добровольців для імітованої місії на Марсі.

Про це йдеться на сайті NASA.

Зокрема, передбачено проведення імітованої місії на Марсі, під час якої добровольцям доведеться виживати в наземному симуляторі в умовах, що наближені до реальних.

Критерії відбору кандидатів:

громадянство США;

відмінне здоров’я;

вік від 30 до 55 років;

відсутність шкідливих звичок;

ступінь магістра в галузі природних наук, інженерії або математики;

досвід роботи пілотом;

вільне володіння англійською мовою.

До кожної місії входитимуть чотири члени екіпажу. Вони проживатимуть протягом року в модулі Mars Dune Alpha площею 160 квадратних метрів. Його побудують за технологіями 3D-друку.

Екіпаж зобов’язаний проводити наукові дослідження, управляти роботами, обмінюватись повідомленнями й використовувати засоби віртуальної реальності.

Добровольців випробовуватимуть імітованими ситуаціями, які можуть виникнути під час реальної місії на Марсі. Йдеться про обмеження ресурсів, збій обладнання, затримку зв’язку й різні чинники стресу.