Про це повідомив директор Космічного агентства США (NASA) Джеймс Фредерік Брайденстайн на своїй сторінці в Twitter.

“27 травня знову запустить американських астронавтів на американських ракетах з американської землі!”, – написав він.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let’s #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 17, 2020

Відомо, що запуск космічного корабля Crew Dragon відбудеться з космічного центру імені Кеннеді у Флориді 27 травня. Ракета Falcon-9 і космічний корабель Crew Dragon повинні стартувати о 20:30.

Відомо, що під час польоту відбудеться стикування з Міжнародною космічною станцією.

Нагадаємо, Dragon літав МКС в березні 2019 року. Рік тому політ проходив в безпілотному режимі з манекеном на борту.