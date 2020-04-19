Про це повідомив директор Космічного агентства США (NASA) Джеймс Фредерік Брайденстайн на своїй сторінці в Twitter.

“27 травня знову запустить американських астронавтів на американських ракетах з американської землі!”, – написав він.

Відомо, що запуск космічного корабля Crew Dragon відбудеться з космічного центру імені Кеннеді у Флориді 27 травня. Ракета Falcon-9 і космічний корабель Crew Dragon повинні стартувати о 20:30.

Відомо, що під час польоту відбудеться стикування з Міжнародною космічною станцією.

Нагадаємо, Dragon літав МКС в березні 2019 року. Рік тому політ проходив в безпілотному режимі з манекеном на борту.

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