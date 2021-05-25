NASA створює нову Обсерваторію системи Землі, яка допоможе боротися зі зміною клімату, а також зі стихійними явищами, наприклад, лісовими пожежами.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Нова обсерваторія буде являти собою систему супутників, де кожен супутник буде унікальним чином розроблений, щоб доповнювати інші, працюючи в тандемі для створення тривимірного цілісного зображення Землі, від порід у корі до атмосфери.

“Я на власні очі переконався, що урагани, такі як “Марія” і “Ірма”, стали більш інтенсивними і руйнівними через зміни клімату. Реакція адміністрації Байдена-Гарріс на зміну клімату відповідає масштабам загрози: весь уряд, всі практичні дії допоможуть впоратися з цим”, – сказав адміністратор NASA, сенатор Білл Нельсон.

Він підкреслив, що за останні три десятиліття “багато з того, що ми дізналися про зміну клімату Землі, засноване на супутникових спостереженнях і дослідженнях NASA”.

“Нова обсерваторія системи Землі NASA розширить цю роботу, надавши світу безпрецедентне розуміння кліматичної системи нашої Землі, озброюючи нас даними наступного покоління, критично важливими для пом’якшення наслідків зміни клімату та захисту наших спільнот перед обличчям стихійних лих”.

У центрі уваги обсерваторії знаходяться:

Аерозолі: відповідь на важливе питання про те, як аерозолі впливають на глобальний енергетичний баланс.

Хмари, конвекція і опади: усунення основних джерел невизначеності в майбутніх прогнозах зміни клімату, прогнозуванні якості повітря і прогнозуванні суворої погоди.

Масові зміни: забезпечення оцінки і прогнозування посухи, пов’язане з цим планування водокористування для сільського господарства, а також підтримка реагування на стихійні лиха.

Поверхнева біологія і геологія: розуміння змін клімату, які впливають на продовольство і сільське господарство, природні ресурси, шляхом відповідей на відкриті питання про потоках вуглецю, води, поживних речовин і енергії всередині і між екосистемами та атмосферою, океаном і Землею.

Деформація і зміна поверхні: кількісна оцінка моделей зміни рівня моря і ландшафту, викликаних зміною клімату, прогнозів небезпек і наслідків стихійних лих, включаючи динаміку землетрусів, вулканів, зсуви, льодовиків, ґрунтових вод і надр Землі.

NASA в даний час приступає до розробки обсерваторії.