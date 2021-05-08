HASA та компанія Axiom Space підписали угоду на відправлення туристів до Міжнародної космічної станції.

Про це повідомили на сайті HASA.

Зазначається, що місія під назвою Axiom Mission 1 (Ax-1) триватиме вісім днів. Запуск відбудеться не раніше січня 2022 року. Туристи відправляться на МКС з космічного центру, розташованого у Флориді (США).

Додамо, що імена щасливців, які відправляться на МКС, вже відомі. У січні цього року Axiom Space розкрила усі секрети. Командиром екіпажу стане колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрія, разом з ним полетять американський інвестор Ларрі Коннор, канадський інвестор і філантроп Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled. Commander Michael López-Alegría Mission Pilot Larry Connor Mission Specialist Mark Pathy Mission Specialist Eytan Stibbe Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj — Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021

Раніше Blue Origin провела успішне випробування нового покоління суборбітального корабля New Shepard, призначеного для майбутніх польотів космічних туристів, і оприлюднила відео польоту.