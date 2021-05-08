Про це повідомили на сайті HASA.
Зазначається, що місія під назвою Axiom Mission 1 (Ax-1) триватиме вісім днів. Запуск відбудеться не раніше січня 2022 року. Туристи відправляться на МКС з космічного центру, розташованого у Флориді (США).
Додамо, що імена щасливців, які відправляться на МКС, вже відомі. У січні цього року Axiom Space розкрила усі секрети. Командиром екіпажу стане колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрія, разом з ним полетять американський інвестор Ларрі Коннор, канадський інвестор і філантроп Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.
The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.
Commander Michael López-Alegría
Mission Pilot Larry Connor
Mission Specialist Mark Pathy
Mission Specialist Eytan Stibbe
Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj
— Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021
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