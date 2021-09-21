Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
У 2023 році місяцехід розміром із візок для гольфу приземлиться біля західного краю кратера Нобіле, діаметр якого 73 км. Ця територія практично постійно перебуває в тіні.
Місія Viper спрямована на пошук водяного льоду, який можна буде використовувати як питну воду і ракетне паливо.
Деніел Ендрюс, менеджер проєкту Viper з Дослідницького центру Еймса NASA в Каліфорнії, сказав, що місія місяцеходу допоможе вченим зрозуміти, наскільки легко чи складно людям буде добувати водяний лід.
Варто зазначити, що NASA планує відправити астронавтів на поверхню Місяця в цьому десятилітті. В рамках програми Artemis на Місяць вперше полетить жінка і перший темношкірий астронавт.
У червні повідомляли, що NASA повністю зібрало величезну ракету Space Launch System (SLS), яка має доставити на Місяць астронавтів у рамках програми Artemis (“Артеміда”).
- 3 червня повідомляли, що NASA відправить на Міжнародну космічну станцію понад 100 дитинчат кальмарів і 5000 мікроскопічних тварин.
- У рамках програми NASA Discovery на Венеру відправлять дві місії, щоб вивчити клімат планети і зрозуміти, чи було на ній життя.