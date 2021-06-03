Сьогодні NASA відправить на Міжнародну космічну станцію понад 100 дитинчат кальмарів і 5000 мікроскопічних тварин.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Істоти разом з іншим обладнанням для експериментів відправляться на МКС на борту ракети Space X Falcon 9.

Очікується, що експерименти допоможуть вченим зрозуміти ефекти космічного польоту.

Зокрема, дитинчата кальмарів будуть використані в рамках дослідження впливу космічного польоту на корисні взаємодії між мікробами і тваринами. Так як у кальмарів є імунна система, аналогічна імунній системі людини.

NASA заявляє, що експеримент може підтримати розробку заходів для збереження здоров’я космонавтів під час тривалих космічних польотів.

“Тварини, в тому числі люди, покладаються на наші мікроби в підтримці здоров’я травної та імунної системи. Ми не до кінця розуміємо, як космічний політ впливає на ці корисні взаємодії”, – сказав головний дослідник експерименту Джеймі Фостер.

Крім того, на МКС відправляться 5000 тихоходок, яких частіше називають водяними ведмедями. Мікроскопічні тварини можуть переносити більш екстремальні умови, ніж більшість форм життя. Це робить їх ідеальними для вивчення того, як життя реагує і пристосовується до екстремальних умов.

Очікується, що цю інформацію потім можна буде використовувати для розуміння факторів стресу, які впливають на людей в космосі.