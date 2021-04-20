В Національному управлінні США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) повідомили про те, що 22 квітня відправлять новий екіпаж на міжнародну космічну станцію (МКС). Космонавти полетять на кораблі компанії Ілона Маска SpaceX.

Про це повідомили на сайті NASA.

Це буде друга пілотована місія SpaceX на МКС. Перші приготування астронавтів Шейна Кімбро, Меган МакАртур, Тома Песке та Акіхіко Хошиде розпочалися 16 квітня у штаті Флорида.

В рамках місії Crew-2 ракета-ветеран SpaceX Falcon 9 запустить відновлений космічний корабель Crew Dragon. Політ триватиме 23 години.

Старт призначено на 6:11 ранку 22 квітня.

Якщо все буде за планом, Crew Dragon буде на МКС приблизно о 5:30 ранку наступного дня.

До слова, Crew-2 – це вже третя пілотована місія. Астронавти будуть на МКС протягом шести місяців.