Астрономи NASA завдяки телескопу James Webb вперше виявили важливу для життя молекулу вуглецю в космосі. Цей компонент допомагає утворювати складніші молекули на основі вуглецю.

Джерело: CNN.

Сполука називається метиловий катіон (CH3+). Її вдалося виявити у протопланетному диску d203-506 молодої зоряної системи. Вона знаходиться на відстані в 1 350 світлових років від Землі в туманності Оріона.

Ця вуглецева молекула є основою всього життя, яке ми знаємо та розуміємо. Вона бере участь у створенні складніших молекул на основі вуглецю.