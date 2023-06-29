Джерело: CNN.
Сполука називається метиловий катіон (CH3+). Її вдалося виявити у протопланетному диску d203-506 молодої зоряної системи. Вона знаходиться на відстані в 1 350 світлових років від Землі в туманності Оріона.
Ця вуглецева молекула є основою всього життя, яке ми знаємо та розуміємо. Вона бере участь у створенні складніших молекул на основі вуглецю.
Після утворення CH3+ відбуваються додаткові хімічні реакції. Вони своєю чергою дозволяють створювати складніші молекули вуглецю навіть за низьких температур у космосі.
“Ця знахідка не тільки підтверджує неймовірну чутливість James Webb, але й підтверджує постульоване центральне значення CH3+ у міжзоряній хімії”, — розповіла співавтор дослідження Марі-Алін Мартен-Друмель, яка працює науковим співробітником Інституту молекулярних наук Орсе при Університеті Париж-Сакле у Франції.
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