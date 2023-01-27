Уперше за півстоліття NASA випробує ядерний тепловий ракетний двигун, який зараз розробляється і колись зможе перевезти людей на Марс.

Про це повідомляє CNN.

Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів, дослідницький підрозділ міністерства оборони США і NASA націлюються на тип ракетного двигуна, який міг би стати “святим Граалем” для швидкого та безпечного перевезення людей на Червону планету.

Відповідно до пресрелізу космічного агентства, який опублікували 25 січня, перші випробування можуть відбутися вже у 2027 році.

“DARPA і NASA мають довгу історію плідної співпраці в розвитку технологій для досягнення наших відповідних цілей, – від ракети Saturn V, яка вперше доставила людей на Місяць, до роботизованого обслуговування та заправки супутників. Космічна сфера має вирішальне значення для сучасної торгівлі, наукових відкриттів і національної безпеки”, – сказала директорка DARPA докторка Стефані Томпкінс.

Збройні сили США та NASA прагнули розробити цей тип технології в середині XX століття, але програма застопорилася. Зараз ця ініціатива набуває нового розмаху в сучасну епоху як програма Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations або DRACO.

Дослідження ядерних теплових ракетних двигунів NASA розпочало в 1959 році. Ключова програма 1960-х років під назвою “Ядерний двигун для ракетних транспортних засобів” навіть мала на меті продемонструвати технологію в космосі, але це так і не було реалізовано.

“Проте фінансування NERVA скоротилося наприкінці 1960-х років, і програму скасували в 1973 році – до того, як відбулися будь-які льотні випробування двигуна”, – йдеться на вебсайті космічного агентства.

Цими днями NASA знову зацікавилося відправкою людей на Марс. Програма космічного агентства “Артеміда”, в межах якої торік відбувся перший випробувальний політ без екіпажу на Місяць, пропонує космічному агентству повернути людей на місячну поверхню, що буде сходинкою для відправлення перших людей на Марс.

“Останні аерокосмічні матеріали та інженерні досягнення відкривають нову еру для космічних ядерних технологій, і ця демонстрація польоту стане великим досягненням у створенні можливостей космічного транспорту для економіки Земля-Місяць”, – заявив Джим Ройтер, помічник адміністратора Управління місії космічних технологій NASA.

Як випливає з назви, ядерний тепловий двигун покладається на ядерний реактор, який використовує процес, названий атомним поділом, під час якого нейтрон врізається в атом, щоб розірвати його на частини, запускаючи потужну ланцюгову реакцію, щоб нагріти паливо та забезпечити тягу, необхідну для руху ракети в космосі. (Процес ядерного поділу більш відомий у суспільній свідомості своєю роллю у виробництві енергії, і NASA раніше підписало угоду з міністерством енергетики США про дослідження його застосування для космічних подорожей.)

Цей процес, за даними NASA, утричі або більше разів ефективніший, ніж реактивний двигун, що використовується ракетами, які зараз працюють, у яких вибухове паливо змішується з окислювачем, щоб створити вогненний спалах тяги.

За словами NASA, більш ефективний ядерний процес може дозволити космічним кораблям долати середню відстань у 225 мільйонів кілометрів між Землею та Марсом набагато швидше, ніж це можливо сьогодні, значно скорочуючи кількість часу, протягом якого астронавти зазнають впливу небезпечного рівня радіації в майбутніх місіях у глибокому космосі.

Згідно з угодою з DARPA, NASA очолить технологічну розробку нового двигуна. DARPA розробить експериментальний космічний корабель, а також керуватиме загальною програмою, згідно з контрактом.