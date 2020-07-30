Трансляція запуску проходила на YouTube-каналі NASA.

Perseverance буде обстежувати дно стародавнього висохлого озера в глибині марсіанського кратера в пошуках слідів давньої життя.

На даний момент на Марсі працюють два апарати розробки NASA: нерухома станція InSight і марсохід Curiosity, який працює на планеті з 2012 року. Perseverance заснований на тій же платформі, але його місія відрізняється від Curiosity. Він буде шукати органічні сполуки, потенційно що вказують на присутність мікроорганізмів в минулому або сьогоденні, досліджувати клімат Марса і намагатися синтезувати кисень з атмосфери.

Марсохід повинен досягти поверхні планети 18 лютого 2021 року.