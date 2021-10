Про це повідомляє пресслужба NASA.

У суботу, 16 жовтня, NASA здійснила успішний запуск американського космічного зонда Lucy для вивчення так званих троянських астероїдів Юпітера. Вони крутяться навколо Сонця на орбіті поруч з Юпітером. Дослідження має допомогти краще зрозуміти походження Сонячної системи.

Космічний зонд вагою 1,5 тонни запустили за допомогою ракети-носія Atlas V компанії United Launch Alliance зі стартового майданчика на космодромі у Флориді.

