Про це повідомляє пресслужба NASA.

У суботу, 16 жовтня, NASA здійснила успішний запуск американського космічного зонда Lucy для вивчення так званих троянських астероїдів Юпітера. Вони крутяться навколо Сонця на орбіті поруч з Юпітером. Дослідження має допомогти краще зрозуміти походження Сонячної системи.

Космічний зонд вагою 1,5 тонни запустили за допомогою ракети-носія Atlas V компанії United Launch Alliance зі стартового майданчика на космодромі у Флориді.

Applause is heard in the @ULALaunch control room as the #LucyMission spacecraft successfully separates. Up next: deployment of the two 24-foot (7-meter) solar arrays. pic.twitter.com/o26YqHpQ9G — NASA (@NASA) October 16, 2021

Lucy вивчатиме дві великі групи Троянських астероїдів. Це дозволять розкрити таємниці походження Сонячної системи, оскільки астероїди є скам’янілостями первозданного матеріалу, з якого створювалась Сонячна система.

Lucy здійснить серію прольотів на максимально близькій відстані до астероїдів, щоб вивчити геологію, хімію та фізику тіл Сонячної системи.

Перший проліт апарату повз Троянський астероїд очікується 20 квітня 2025 року, останній – у 2033 році.

Так, місія триватиме 12 років, за цей час зонд подолає відстань у 6,3 мільярда кілометрів.

Вартість місії оцінюють у 981 мільйон доларів.