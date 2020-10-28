Американська компанія Ultra Safe Nuclear Technologies (USNC-Tech) розробила концепцію двигуна з ядерним тепловим рухом. Він допоможе NASA скоротити час доставки астронавтів на Марс та інші планети.

Про це повідомляється на сайті компанії Ultra Safe Nuclear Technologies.

Автори розробки впевнені, що цей двигун більш безпечний і надійний, ніж його попередники. Впровадження концепції стане проривом для подорожей в космос. За допомогою двигуна час польоту на Марс скоротиться до трьох місяців. За сім місяців астронавти зможуть полетіти на Марс, виконати своє завдання та повернутися на Землю.

В системі нового двигуна використовується спеціальне паливо з низькозбагаченого урану високої проби. Воно міцніше, ніж звичайне ядерне паливо, і може працювати при високих температурах.

Цей нюанс забезпечує безпечну конструкцію реактора, високу тягу і питомий імпульс. Паливо для двигунів можна виробляти за допомогою наявних ланцюжків постачання і заводів-виробників.

У компанії розробників стверджують, що концепція двигуна була розроблена для NASA, але її можна використовувати для комерційних організацій. Наприклад, за допомогою двигуна можна доставляти туристів на інші планети у два рази швидше, ніж це було раніше.