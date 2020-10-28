Про це повідомляється на сайті компанії Ultra Safe Nuclear Technologies.
Автори розробки впевнені, що цей двигун більш безпечний і надійний, ніж його попередники. Впровадження концепції стане проривом для подорожей в космос. За допомогою двигуна час польоту на Марс скоротиться до трьох місяців. За сім місяців астронавти зможуть полетіти на Марс, виконати своє завдання та повернутися на Землю.
В системі нового двигуна використовується спеціальне паливо з низькозбагаченого урану високої проби. Воно міцніше, ніж звичайне ядерне паливо, і може працювати при високих температурах.
Цей нюанс забезпечує безпечну конструкцію реактора, високу тягу і питомий імпульс. Паливо для двигунів можна виробляти за допомогою наявних ланцюжків постачання і заводів-виробників.
У компанії розробників стверджують, що концепція двигуна була розроблена для NASA, але її можна використовувати для комерційних організацій. Наприклад, за допомогою двигуна можна доставляти туристів на інші планети у два рази швидше, ніж це було раніше.
- В американському Національному управлінні з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) планують запустити другий екіпаж пілотованого космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX на Міжнародну космічну станцію. Політ заплановано на 14 листопада.