Системи ППО NASAMS продемонстрували стовідсоткову ефективність у збитті російських ракет. Системи залучили 15 листопада під час масового обстрілу України.

Про це повідомили на початку сьомої зустрічі Контактної групи з питань України.

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, Кремль сподівається похитнути опір українців бомбардуваннями. Утім громадяни України відповідають небаченою досі непокорою.

“У межах цієї контактної групи ми продовжуватимемо демонструвати нашу єдину підтримку самообороні України”, — зазначив міністр оборони США.

Зусилля Контактної групи з питань України спрямовані на те, щоб наша держава продовжувала утримувати ініціативу на полі бою.

“Як приклад того, якими важливими є наші пожертви, можна назвати системи ППО NASAMS, які вже діють в Україні. Вони вчора продемонстрували успіх на 100% у перехопленні російських ракет під час жорстокого бомбардування Кремля”, — заявив Остін.

Він наголосив, що жорстокість Росії тільки зміцнює опір з боку України та країн-союзників. За його словами, “держави доброї волі продовжують підтримку України”.

7 листопада до України прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.