Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Відзначається, що за станом на кінець квітня 2020 року тимчасовою окупаційною владою Криму було проведено аналіз споживання хліба і води в Севастополі, згідно з яким населення міста становить близько 700 тисяч осіб.
Водночас станом на початок 2014 року (до російської анексії) в Севастополі проживали 393 тисячі людей.
“Зазначені відомості свідчать, що за 6 років окупації номінальне населення Севастополя зросло на 15%, а реальне – майже на 80%”, – сказано в повідомленні.
При цьому підкреслюється, що основна частина нових жителів тимчасово окупованого міста – це російські військові, силовики і члени їх сімей.
“З урахуванням виїзду з Севастополя частини громадян України, які не сприйняли окупацію, мова йде про свідому істотну заміну населення державою-окупантом, що є порушенням міжнародного гуманітарного права і прирівнюється до військового злочину”, – йдеться в повідомленні.
- У середу, 26 лютого, відзначається День опору Криму російській окупації. Досі цей день не був заснований на рівні указу президента України.
- Міністерство закордонних справ України в річницю незаконної анексії Криму Росією вказало на репресії на півострові.
- Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в ООН нагадав про незаконну анексію Криму Росією і порушеннях прав людини на півострові.