Населення Севастополя після незаконної анексії Криму Росією збільшилося на 80% за рахунок російських військових, силовиків і їх сімей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відзначається, що за станом на кінець квітня 2020 року тимчасовою окупаційною владою Криму було проведено аналіз споживання хліба і води в Севастополі, згідно з яким населення міста становить близько 700 тисяч осіб.

Водночас станом на початок 2014 року (до російської анексії) в Севастополі проживали 393 тисячі людей.

“Зазначені відомості свідчать, що за 6 років окупації номінальне населення Севастополя зросло на 15%, а реальне – майже на 80%”, – сказано в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що основна частина нових жителів тимчасово окупованого міста – це російські військові, силовики і члени їх сімей.

“З урахуванням виїзду з Севастополя частини громадян України, які не сприйняли окупацію, мова йде про свідому істотну заміну населення державою-окупантом, що є порушенням міжнародного гуманітарного права і прирівнюється до військового злочину”, – йдеться в повідомленні.