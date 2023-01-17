Рекордно низька народжуваність у найбільш густонаселеній країні світу ставить під сумнів її модель зростання, орієнтовану на споживання, і викликає питання про те, чи зможе вона обігнати США як найбільшу економіку світу.

Про це сповіщає NBC News.

Уряд Китаю заявив сьогодні, 17 січня, що його населення скоротилося минулого року вперше за шість десятиліть, і це є історичною зміною з глибокими наслідками для другої за величиною економіки світу.

Офіційні особи Національного бюро статистики заявили, що в 2022 році населення Китаю зменшилося на 850 000 осіб, порівняно з минулим роком. Також зафіксовано рекордно низький рівень народжуваності (9,56 мільйона – на 10% менше, ніж в 2021 році); натомість – висока смертність (10,41 мільйона).

Очікується, що економіка покращиться у 2023 році, коли Китай поступово вийде із ізоляції пандемії, заявив Кан І, директор Національного бюро статистики. Він також сказав, що скорочення населення Китаю не викликає занепокоєння, і що загальна пропозиція робочої сили все ще перевищує попит. Кількість народжуваності в Китаї знижується протягом приблизно десяти років, підриваючи модель зростання правлячої Комуністичної партії, орієнтовану на споживання, і викликаючи питання про те, чи зможе Китай обігнати США як найбільшу економіку світу.

Зниження показників народжуваності означає зменшення робочої сили для Китаю, який побудував свою економічну могутність переважно на виробничому секторі.

Основною причиною зменшення населення Китаю є зростання середнього класу, сказав Кент Денг, професор економічної історії Лондонської школи економіки та політичних наук.

“Якщо у вас з’являться добре кваліфіковані та освічені міські жителі, вони вирішать не народжувати багато дітей”, – сказав він, особливо враховуючи зростання вартості життя в Китаї. Вважається, що COVID-19 також зіграв свою роль.

Після міжнародної критики за те, що влада Китаю безвідповідально поставилася до серйозності свого поточного спалаху, представники уряду заявили минулими вихідними, що зафіксували майже 60 000 смертей, пов’язаних з COVID-19, з початку грудня, після раптового припинення трирічних антиковідних заходів через масові протести.

Експерти кажуть, що справжня кількість загиблих може сягнути 1 мільйона або й більше в найближчі місяці. Загальна кількість смертей Китаю від усіх причин у грудні ще невідома, сказав Кан, і не відображена в статистиці населення 2022 року. Цифри, оголошені у вівторок, є початком так званого тривалого скорочення населення Китаю, яке, за словами ООН, може досягти 800 мільйонів до кінця століття.