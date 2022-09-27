Про це повідомляє Reuters.

За даними Федерального статистичного управління, понад 84 мільйони людей зараз проживають у найбільш густонаселеній країні Європейського Союзу – Німеччині. У звіті зазначається, що населення зросло на 1%, або на 843 000 осіб, у першій половині 2022 року. Для порівняння – за весь 2021 рік населення зросло лише на 0,1%.

Натомість імміграція у Німеччині склала 750 000 осіб з України за той самий період.

У повідомленні зауважили, що Німеччина має один із найнижчих у світі показників народжуваності. Проте її багатство, попит на робочу силу та відносно відкрита імміграційна політика зробили її привабливою країною для мігрантів ще до того, як ЄС відкрив свої двері для українців, які втікали після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім того, у звіті мовиться про те, що жіноче населення Німеччини зросло на 1,2%, значно більше, ніж чоловіче населення, яке зросло на 0,8%. Такі показники свідчать про те, що переважно жінки та діти втікали від широкомасштабної війни в Україні. Адже чоловікам призовного віку заборонено виїжджати з країни.

Варто зазначити, що зростання в порівнянному масштабі спостерігалося лише тричі після возз’єднання Німеччини в 1990 році, і кожен раз це було пов’язано з переселенцями.

У 1992 році вимушено переміщені особи, які втікали від війни в Югославії допомогли збільшити населення на 700 000 осіб. У 2015 році Німеччина прийняла майже мільйон переселенців, які втікали від війни на Близькому Сході.

Нагадаємо, що у травні 2022 року серед держав-членів ЄС, Польща надала найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, які вимушено покинули Україну через повномасштабне вторгнення російських військ. За Польщею слідує Румунія та Болгарія.