На планеті Земля населення досягло 8 мільярдів людей. Китай вже наступного року може втратити звання найбільш густонаселеної країни.

Про це повідомили ООН (UN) і Фонду народонаселення ООН (UNFPA).

За прогнозами World Population Prospects 2022, наступного року Індія випередить Китай як найбільш густонаселена країна. Вже сьогодні чисельність населення світу досягне 8 мільярдів.

За словами генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша, цей Всесвітній день народонаселення припадає на знаменний рік, коли очікується народження восьмимільярдного жителя Землі.

“Це нагода відзначити наше розмаїття, визнати нашу загальну людяність і захопитися досягненнями в галузі охорони здоров’я, які дозволили збільшити тривалість життя та різко знизити материнську та дитячу смертність”, — додав він.

Генсек ООН зазначив, що цей день має нагадувати про нашу спільну відповідальність за турботу про нашу планету.

Населення Землі зростає найнижчими темпами з 1950 року. Показник впав нижче 1% у 2020 році.

За прогнозами ООН, у 2030 році населення Земля може збільшитися до 8,5 мільярдів. Вже у 2050 році кількість може сягнути до 9,7 мільярда у 2050 році, а 10,4 мільярда людей — протягом 2080-х років. Така цифра може залишатися близько до 2100 року.