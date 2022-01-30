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Населення Заходу підтримує членство України в НАТО та ЄС – опитування SCR

Населення країн Заходу у більшості підтримують вступ України НАТО та ЄС. Жителі Заходу вважають, що Україна поділяє їхні цінності та заслуговує на підтримку, зокрема й на військову допомогу.

Неділя, 30 січня 2022, 22:23
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Про це свідчать результати опитування компанії Schoen Cooperman Research.

Зокрема, у сусідній Польщі про важливість підтримки України на тлі військової загрози з боку РФ заявив 71% опитаних, у США – 65%, Канаді – 63%, Великій Британії та Німеччині – 59%, Франції – 53%.

За вступ України до Альянсу виступає 51% опитаних жителів Польщі. У США показник становить 47%, у Канаді – 51%, Великій Британії – 49%, Франції – 40%, Німеччині – 35%.

Водночас на запитання щодо готовності захищати Україну від агресії РФ 32% респондентів зі США наголосили, що вважають це питання важливішим за налагодження відносин із Росією. У Канаді показник становить 28%, у Великій Британії – 34%, у Франції – 19%, у Німеччині – 16%, у Польщі – 15%.

Потенційне введення військ країн-членів НАТО в Україну для її захисту від РФ підтримує щонайменше третина респондентів у п’яти із шести країн, у яких проводили дослідження.

Зокрема, у США показник дорівнює 47%, у Канаді – 54%, Великій Британії – 46%, Польщі – 44%, Франції – 33%. У Німеччині можливе введення військ підтримують 22%.

Водночас взяття на себе зобов’язання союзниками з НАТО захищати Україну від РФ підтримує 66% респондентів Польщі, по  61% – у США та Канаді, 57% – Франції, 49% – Німеччини та 47% – жителів Великої Британії.

Окрім цього, членство України в ЄС підтримує більш ніж половина респондентів у США, Канаді та Польщі. У Німеччині – 50%. У Великій Британії та Франції – по 41%.

У дослідженні наголошується, що у сприйнятті західного суспільства Україна загалом асоціюється зі “свободою”, натомість Росія – ні. Україна також менше асоціюється з “авторитарним лідерством” та “агресивним націоналізмом” у порівнянні з РФ.

Більшість жителів Заходу також розглядають Україну як частину слов’янського світу, але не як частину Росії чи контрольованих нею союзів.

Щобільше, у Канаді, Франції та Німеччині понад 50% опитаних зауважили, що європейські цінності для Росії є чужими.

Водночас наявність спільних цінностей з Україною визнають 47% опитаних Франції, 48% – Німеччини, 54% – США, 56% – Канади, 57% – Великої Британії та 61% – Польщі.

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Довідка. Компанія Schoen Cooperman Research на замовлення Ялтинської європейської стратегії та Фонду Віктора Пінчука провела 600 інтерв’ю у США, Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині та Польщі з репрезентативною вибіркою дорослого населення, а також додаткові 185 інтерв’ю у кожній країні з респондентами, які є фахівцями своєї справи, мають вищу освіту та рівень доходів середній або вище середнього.

Теги: Schoen Cooperman Research, вступ України до НАТО, ЄС, НАТО, опитування, підтримка Заходу

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