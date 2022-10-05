У будь-які часи людині потрібне було джерело обігріву. У давнину в печері розводили багаття, а трохи пізніше були придумані печі та вогнище, а потім оригінальні каміни. Для основного палива були використані вугілля та дрова, а трохи пізніше електрика, газ та нафта. Завдяки теплу в будинку було затишно, а в кімнатах, де обладнали камін, були місцем проведення сімейного відпочинку та зустрічей з друзями.

В наш час у міських будинках проходить центральне опалення, хоча робота його не дуже якісна і хотілося б, щоб вона була кращою. Тому нам доводиться купувати обігрівач, щоб обігрівати свої будинки та квартири. Якщо ваше житло чи гараж потребують додаткового тепла, то вам слід подумати про купівлю додаткового пристрою.

Види обігрівачів та їх переваги

Ринок кліматичних пристроїв славиться великим асортиментом моделей, тому ми хочемо познайомити вас з основними видами:

1. Масляний, є лідером серед обігрівачів, їх зовнішній вигляд нагадує звичайну батарею. До переваг можна віднести:

регулювання температури за допомогою термостата, їх може бути дві. Кількість ручок залежить від кількості тенів

наявність таймера для встановлення часу відключення та включення

лояльна ціна

легко пересувати по квартирі

у вимкненому режимі працює за рахунок розігрітого масла

2. Дуйчики, хоч у них і мала потужність, вони швидко прогрівають приміщення невеликих розмірів. Їх плюс у тому, що вони

мобільні

доступна цінова категорія

термостат який відключається при перегріві

3. Конвектори, їхня робота грунтується за принципом конвекції. Вони можуть бути підлогові, настінні та вбудовані. За способом нагрівання діляться на електричні, газові та водяні. Їх перевага:

безшумна робота

безпечні

автоматичний термостат

досить лаконічна форма

наявність аварійного захисту

4. Інфрачервоні, їх принцип роботи заснований на спеціальних лампах випромінюючих тепло. Спочатку він обігріває предмети, а потім повітря. Обігрівачі бувають підлогові, настінні та стельові. До їх плюсів відносяться:

миттєвий обігрів приміщення

не сушить повітря

мале поглинання електрики

безшумні

5. Електрокаміни, в основному їх обирають через красу, одне слово камін, створює гармонію та затишок. До їх переваг можна віднести:

підійде для будь-якого інтер’єру

простий у використанні

гідний вигляд

Як правильно вибрати обігрівач

При виборі обігрівача слід дотримуватись основних правил:

площу яку збираєтеся обігрівати бюджет, на який ви розраховуєте основні особливості тип управління додаткові функції розміри та кріплення

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