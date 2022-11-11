Президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео як місцеві мешканці святкують звільнення міста. Попри те, що Херсон досі не зачищений від російських військових, місцеві вже прибирають ворожу символіку. Також зараз у місті перебувають українські спецпідрозділи.

Відповідне відео він поширив у Telegram.

“Наші. Наш. Херсон”, — написав Зеленський у своєму дописі.

Сьогодні, 11 листопада, Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

“Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє. І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності – самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні”, — написав Зеленський.

Відтак закликали російських військовослужбовців здаватися в полон, адже тих, хто чинитиме опір, буде знищено.

Втім у Херсоні продовжують залишатись російські армійці, які переодягнулись у цивільний одяг і мають з собою зброю. Окупанти можуть намагатись створити картинку “героїчного спротиву” населення українським військовим. Задля цього у Херсоні залишили частину російських солдатів.

Вони переодягнені у цивільний одяг і мають зброю. Окрім цього, у смітниках та в окремих підходах заховано російську військову форму, шоломи й бронежилети.

Також на деокупованих територіях області правоохоронці вже виявили рештки тіл місцевих цивільних мешканців, які загинули під час окупації.