Відповідне відео він поширив у Telegram.
“Наші. Наш. Херсон”, — написав Зеленський у своєму дописі.
Сьогодні, 11 листопада, Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
“Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє. І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності – самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні”, — написав Зеленський.
Відтак закликали російських військовослужбовців здаватися в полон, адже тих, хто чинитиме опір, буде знищено.
Втім у Херсоні продовжують залишатись російські армійці, які переодягнулись у цивільний одяг і мають з собою зброю. Окупанти можуть намагатись створити картинку “героїчного спротиву” населення українським військовим. Задля цього у Херсоні залишили частину російських солдатів.
Вони переодягнені у цивільний одяг і мають зброю. Окрім цього, у смітниках та в окремих підходах заховано російську військову форму, шоломи й бронежилети.
Також на деокупованих територіях області правоохоронці вже виявили рештки тіл місцевих цивільних мешканців, які загинули під час окупації.
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