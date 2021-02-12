Нацрада з питань телебачення та радіомовлення призначила телеканалу "Наш" ще одну перевірку через поширення у передачі "Марафон" експрем'єром (2010-2014) Миколою Азаровим пропаганди країни-агресора.

Про це повідомили у пресслужбі Нацради.

У п’ятницю, 12 лютого, відбулося засідання Нацради, під час якого було ухвалено рішення про проведення позапланової перевірки телеканалу “НАШ”, власником та засновником якого є колишній голова політради партії “За життя” (до об’єднання політсили з ГО “Український вибір” кума Путіна Віктора Медведчука) та керівник партії “Наші”, екснардеп від “Партії регіонів” Євгеній Мураєв.

Причиною для цього став етер від 15 грудня (з повтором 16 грудня) передачі “Марафон” за участі Азарова. Експрем’єр в діалозі з ведучими заперечував участь у конфлікті на Донбасі збройних сил Російської Федерації та покладав відповідальність за агресію РФ проти України на Збройні сили України.

“Це має ознаки розпалювання ворожнечі та посилення вже наявного військового протистояння, що може призвести до подальшого зростання насильства та агресії в ОРДЛО і на всій території України”, — вважає Нацрада.

Поміж іншим Азаров заявляв про те, що нібито суд в Гаазі визнав, що конфлікт є громадянським, що є брехнею.

“Ведучі телеканалу під час прямої трансляції не реагували на ці та подібні висловлювання, тим самим проігнорували право глядачів на повну та об’єктивну інформацію”, — зауважує Нацрада.

Регулятор додатково наголошує, що Азаров регулярно з’являється в етері, відповідно, запрошуючи його керівництво телеканалу свідомо формує напрям редакційної політики через розпалювання ворожнечі та поширення фейків.

Нагадаємо, раніше “НАШ” вже неодноразово привертав увагу регулятора. Зокрема, канал вже було оштрафовано на 106 тисяч гривень через інтерв’ю з Азаровим. За трансляцію пресконференції президента РФ Володимира Путіна каналу було оголошено попередження. Крім того, через жива трансляції з терористами “Л/ДНР” проводилися перевірки.