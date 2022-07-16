Про це свідчить перехоплення, яке опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Військовослужбовець армії РФ розповів матері про те, що він разом з іншими армійцями планує втекти. Проте він не знає, чи захоче з ними покинути зону бойових дій командир роти.

“У нас у генерала прізвисько – кривавий генерал, тварина. Це все про нашого генерала. Він нехороша людина. Він свого часу сказав, що йому байдуже на людей, і він хоче зайти у Харків”, – розповів окупант своїй матері.

Проте у відповідь вона сказала, щоб він не думав про втечу, якщо не хоче, щоб його позбавили всіх нагород.

За його словами, російським військовим байдуже вже на все, адже почалася “люта” паніка. Натомість матір розповідає йому про те, що він відпрацьовує гріхи за минуле життя.

Російський загарбник пояснює, що вже втекло понад 100 людей і вони вже знаходяться у Калінінграді.

“Знаєш, скільки людей хоче залишитися з нашого взводу? Стільки, скільки у тебе дітей всього! Втекло вже понад 100 людей. Тобто, 100 людей вже знаходяться в Калінінграді. Когось звільняють, когось ще щось. Це тільки взвод. Таких три взводи! Третій, мабуть, повністю піде, другий – там трохи людей залишиться”, – зазначив російський військовий.

Також він наголосив на тому, що із 30 людей, залишилося всього 10. Інші або поранені, або вбиті.