Про це йшлося на брифінгу глави МВС.

Міністр нагадав, що в зв’язку з пандемією COVID-19 в Україні відкриваються заводи з виробництва етилового спирту та найближчим часом дезінфекційні  засоби будуть доступні по всій країні.

“Тепер прийнято рішення: всі ці заводи відкриваються, і вони будуть працювати  повною  мірою. Це необхідно кожному, і скоро ці дезінфектори будуть у кожного за доступною ціною”, — сказав він.

Також Аваков назвав етиловий спирт “міжнародною валютою” України та заявив, що країна почне постачі в найбільш постраждалі від COVID-19 країни, коли український ринок буде насичений.

“І це наша міжнародна валюта, якою ми зможемо допомогти італійцям, коли ми  найближчими днями наситимо свій ринок спиртом та дезінфекційними засобами”, — додав він.

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