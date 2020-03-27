Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна зможе допомогти Італії та іншим країнам, що постраждали від COVID-19, поставками етилового спирту.

Про це йшлося на брифінгу глави МВС.

Міністр нагадав, що в зв’язку з пандемією COVID-19 в Україні відкриваються заводи з виробництва етилового спирту та найближчим часом дезінфекційні засоби будуть доступні по всій країні.

“Тепер прийнято рішення: всі ці заводи відкриваються, і вони будуть працювати повною мірою. Це необхідно кожному, і скоро ці дезінфектори будуть у кожного за доступною ціною”, — сказав він.

Також Аваков назвав етиловий спирт “міжнародною валютою” України та заявив, що країна почне постачі в найбільш постраждалі від COVID-19 країни, коли український ринок буде насичений.

“І це наша міжнародна валюта, якою ми зможемо допомогти італійцям, коли ми найближчими днями наситимо свій ринок спиртом та дезінфекційними засобами”, — додав він.

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