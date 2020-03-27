Про це йшлося на брифінгу глави МВС.
Міністр нагадав, що в зв’язку з пандемією COVID-19 в Україні відкриваються заводи з виробництва етилового спирту та найближчим часом дезінфекційні засоби будуть доступні по всій країні.
“Тепер прийнято рішення: всі ці заводи відкриваються, і вони будуть працювати повною мірою. Це необхідно кожному, і скоро ці дезінфектори будуть у кожного за доступною ціною”, — сказав він.
Також Аваков назвав етиловий спирт “міжнародною валютою” України та заявив, що країна почне постачі в найбільш постраждалі від COVID-19 країни, коли український ринок буде насичений.
“І це наша міжнародна валюта, якою ми зможемо допомогти італійцям, коли ми найближчими днями наситимо свій ринок спиртом та дезінфекційними засобами”, — додав він.
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