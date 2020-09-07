Знімок опубліковано в соцмережі Instagram.

“Наша відповідь Богдану, Саакашвілі і Ясько”, – прокоментував фото Гордон, додавши хештег #місцеві вибори.

Зазначимо, що раніше колишній глава Офісу президента Андрій Богдан зустрівся з головою виконкому Національної ради реформ при президенті України Міхеїлом Саакашвілі і нардепом від “Слуги народу” Єлизаветою Ясько для того, щоб обговорити київські вибори.