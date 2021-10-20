У Великій Британії зафіксували циркуляцію нового, більш небезпечного та заразнішого штаму коронавірусу. Мутацію назвали AY.4.2 або Delta Plus.

Про це йдеться у звіті міністерства охорони здоров’я країни, а також повідомляють британський телерадіомовник BBC, американське видання Deadline та наукова організація Science Media Centre.

Британські чиновники повідомили, що уважно стежать за поширенням мутації, оскільки вона “викликає щораз більшу кількість інфекцій”. Вперше штам зафіксували у липні цього року.

“Ми уважно стежимо за цим і без вагань вживаємо заходів у разі необхідності”, – розповів виданню офіційний представник прем’єр-міністра країни.

Як зазначає BBC, штам Delta є домінантним у Великій Британії. Згідно з останніми офіційними даними, 6% усіх випадків захворювання на коронавірус спричинив новий штам Delta Plus.

AY.4.2, який також називають Delta Plus, містить мутації, які підсилюють здатність вірусу до виживання в організмі людини. Наразі вчені проводять випробування, щоб зрозуміти, наскільки небезпечною ця мутація є для людства.

Експерти кажуть, що мутація навряд чи отримає широке поширення. Очікується, що наявні вакцини будуть ефективними проти Delta Plus.

Професор комп’ютерної системної біології й директор Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу повідомив, що AY.4.2. – це нащадок штаму Delta. За словами вченого, ця мутація містить дві характерні мутації – Y145H і A222V.

Відтак, цей штам може бути приблизно на 10% заразнішим, ніж класична Delta.

“Це ніщо у порівнянні з тим, що ми бачили з Alpha та Delta, які були приблизно на 50-60% заразнішими. Ми говоримо тут про щось досить тонке, і його ще потрібно досліджувати”, – зазначив Балу.

Професор додав, що новий варіант вірусу залишається рідкістю за межами Великої Британії. Зокрема, у США виявлено лише три випадки Delta Plus.

Балу зазначив, що штам Delta Plus навряд чи міг стати причиною нещодавнього спалаху коронавірусу в країні.

Водночас міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило про перший випадок нового штаму. Його виявили в 11-річного хлопчика, який повернувся з Молдови. Наразі хворого ізолювали, а спеціалісти з’ясовують, наскільки новий штам може бути заразним.

היום זוהה בישראל הוראיינט AY4.2 שהתגלה במספר מדינות באירופה.

מדובר בחוזר מחו"ל בן 11 שזוהה כבר בנתב"ג, שהה בבידוד ונכון לעכשיו לא התגלו מגעים נוספים מאומתים. החקירה נמצאת בעיצומה.

משרד הבריאות עוקב באופן שוטף אחר כל סוגי הווארינטים והתפתחותם. — משרד הבריאות (@IsraelMOH) October 19, 2021