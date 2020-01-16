Народний депутат від "Опозиційною платформи — За життя" Вадим Рабинович на новорічні свята також відпочивав в Омані.

Про це він розповів депутатам на одній з нарад, коли ті стали питати, де він так сильно засмаг, повідомляє кореспондент #Букв.

Назва країни викликало бурхливий сміх у депутатів.

“А що тут такого? Так, в Омані”, — відповів Рабинович.

Як повідомлялося раніше, ЗМІ опублікували фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні. Спершу прес-секретар Президента України Юлія Мендель не могла відповісти, з ким же у Глави держави Володимира Зеленського заплановані зустрічі. Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касема Сулеймані. Глава держави обговорив з міністром нарощування торгово-економічного співробітництва між країнами, хоча Оман знаходиться в чорному списку Євросоюзу.