Про це він розповів депутатам на одній з нарад, коли ті стали питати, де він так сильно засмаг, повідомляє кореспондент #Букв.
Назва країни викликало бурхливий сміх у депутатів.
“А що тут такого? Так, в Омані”, — відповів Рабинович.
Як повідомлялося раніше, ЗМІ опублікували фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
Спершу прес-секретар Президента України Юлія Мендель не могла відповісти, з ким же у Глави держави Володимира Зеленського заплановані зустрічі. Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касема Сулеймані. Глава держави обговорив з міністром нарощування торгово-економічного співробітництва між країнами, хоча Оман знаходиться в чорному списку Євросоюзу.
- П’ятий президент України Петро Порошенко порадив нинішньому Главі держави Володимиру Зеленському “не буті в омані” і невідкладно зателефонувати прем’єру Австралії — країни, яка страждає від руйнівних пожеж.
- Журналісти програми “Схеми” повідомляли, що Зеленський повернувся в Україну з відпочинку в Омані майже через добу після трагедії з літаком МАУ. Він прилетів чартерним рейсом 9 січня о 2:37 ночі. Літак приземлився в аеропорту “Київ” (Жуляни).
- За інформацією ЗМІ, чартер з Оману міг обійтися Зеленському в 86 тисяч доларів