Про це повідомило СБУ.
Окупант розповів, що спочатку російських солдатів кидали вперед, але їх привозили мертвими. Коли він їхав на “зачистку села”, то їх там вже чекали українські військові.
“Сьогодні люди почали відмовлятись. Росіяни відмовилися, наші відмовилися, але луганчани поїхали”, – розповідає своїй матері чоловік, якого мобілізували на території “ДНР”.
За його словами, він відмовився наступати на Ізюм, оскільки боїться бути гарматним м’ясом. Чоловік розповів, що не планує підписувати жодних контрактів з окупантами. Перед собою він ставить лише одну місію — “вижити”.
“Слів немає… Росія залишає по собі руїни. Прорватись туди не можуть. 9-го травня це все не скінчиться”, – резюмує окупанти.
- Нагадаємо, у Рубіжному російські окупанти погрожують вбивати дітей, якщо їхні матері не будуть шпигувати. Вони змушують жінок розвідувати місцезнаходження українських військових.
- Також російські військові у телефонних розмовах обговорюють вбивства місцевих жителів. Зокрема одному з військових сказали, що стрільба по школярах з портфелями – це вияв “мужності”.
- Мародерство російських військових стало масовим явищем на тимчасово окупованих територіях. Військові РФ вихваляються рідним про награбоване в Україні та радіють, що можуть безперешкодно переправити усе це додому.