У перехопленій розмові російській окупант зізнається, що боїться наступати на Харківську область. Він сказав. що не хоче бути гарматним м’ясом.

Про це повідомило СБУ.

Окупант розповів, що спочатку російських солдатів кидали вперед, але їх привозили мертвими. Коли він їхав на “зачистку села”, то їх там вже чекали українські військові.

“Сьогодні люди почали відмовлятись. Росіяни відмовилися, наші відмовилися, але луганчани поїхали”, – розповідає своїй матері чоловік, якого мобілізували на території “ДНР”.

За його словами, він відмовився наступати на Ізюм, оскільки боїться бути гарматним м’ясом. Чоловік розповів, що не планує підписувати жодних контрактів з окупантами. Перед собою він ставить лише одну місію — “вижити”.

“Слів немає… Росія залишає по собі руїни. Прорватись туди не можуть. 9-го травня це все не скінчиться”, – резюмує окупанти.