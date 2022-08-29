Президент України Володимир Зеленський зазначив, що жодна з відповідальних державних осіб не розкриє планів української армії. Водночас він запевнив, що ЗСУ змусять російських загарбників тікати до міжнародно визнаних кордонів.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

За його словами, ніхто не почує конкретики від жодної справді відповідальної особи, оскільки це війна.

“Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають”, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, якщо росіяни хочуть вижити – настав час тікати додому. У разі якщо російські військові бояться повертатися в РФ, президент запропонував їм здаватись у полон т гарантував виконання всіх норм Женевських конвенцій.

“Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні”, – наголосив він.

Зеленський запевнив, що Україна повертатиме усе своє: Харківщину, Запоріжжя, Херсонщину, Луганщину, Донеччину, Крим та обов’язково – всю нашу акваторію Чорного та Азовського морів, від Зміїного до Керченської протоки.

Глава держави також зауважив, що провів наради з військовими, з представниками військово-промислового сектору, з урядовцями. Важливі наради, важлива тематика, озвучувати її – неправильно. Але результат із часом бачать усі.

Окрім цього, Зеленський увечері підписав указ про нагородження українських воїнів. 141 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, десять із них – посмертно.