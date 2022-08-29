Про це йдеться у відеозверненні глави держави.
За його словами, ніхто не почує конкретики від жодної справді відповідальної особи, оскільки це війна.
“Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають”, – зазначив Зеленський.
Він наголосив, якщо росіяни хочуть вижити – настав час тікати додому. У разі якщо російські військові бояться повертатися в РФ, президент запропонував їм здаватись у полон т гарантував виконання всіх норм Женевських конвенцій.
“Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні”, – наголосив він.
Зеленський запевнив, що Україна повертатиме усе своє: Харківщину, Запоріжжя, Херсонщину, Луганщину, Донеччину, Крим та обов’язково – всю нашу акваторію Чорного та Азовського морів, від Зміїного до Керченської протоки.
Глава держави також зауважив, що провів наради з військовими, з представниками військово-промислового сектору, з урядовцями. Важливі наради, важлива тематика, озвучувати її – неправильно. Але результат із часом бачать усі.
Окрім цього, Зеленський увечері підписав указ про нагородження українських воїнів. 141 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, десять із них – посмертно.
“Дуже важливо – сьогодні мав честь вручити ордени “Золота Зірка” рідним, сімʼям Героїв, які загинули під час виконання бойових завдань”, – резюмував президент.
- На півдні розпочато операцію з “формування” поля бою Збройними силами України. Захисники готуються до значного контрнаступу проти російських окупантів.
- Протягом останньої доби Збройні сили України ліквідували 350 окупантів, тож загальне число убитих загарбників з 24 лютого станом на ранок 29 серпня сягнуло 47 100.
- Міністр оборони Російської Федерації (з 6 листопада 2012 року) Сергій Шойгу через неуспішність російської агресивної війни, тепер відсторонений від керівництва.
- Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами відомих іноземних політиків, акторів, бізнесменів та музикантів за “заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі”.