Нашивка «Беркуту» і прапори РФ: Daily Mail опублікувала фотокартки з квартири британського шпигуна 

З'явилися світлини з квартири 57-річного Девіда Сміта, працівника посольства Великої Британії в Берліні, якого підозрюють у шпигунстві на Росію.

Кадри опублікувала британська газета Daily Mail.

Як сповіщалося, німецька поліція заарештувала британця Девіда Сміта, який працював охоронцем у посольстві Великої Британії в Берліні. Його підозрюють у передаванні документів російській розвідці в обмін на готівку.

На кадрах з передбачуваної квартири затриманого в Потсдамі (неподалік Берліна) можна помітити російські прапори, радянські кашкети та колекцію м’яких іграшок.

Неабияку увагу привертає книжкова полиця, на якій можна помітити розпізнавальні знаки Балтійського, Чорноморського, Північного і Тихоокеанського флотів РФ, російські військові відзнаки, нашивку українського спецпідрозділу “Беркут”, що вчиняв злочини проти учасників Революції Гідності та був розформований.

Також можна побачити чимало російськомовних книг (“Разговорный гипноз”, “Философские сказки”, “Азбука здравомыслия”, “Психологическое воздействие”, праці Зигмунда Фрейда тощо).

Є військова література (зокрема, про 12-ту танкову дивізію СС “Гітлерюгенд”, “Восточный фронт”, “Фронтовая Украина”, “Воспоминания немецкого генерала”).

Видання повідомляє, що на полицях була й книга “Секс. Полное иллюстрированное руководство”.