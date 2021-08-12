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Нашивка «Беркуту» і прапори РФ: Daily Mail опублікувала фотокартки з квартири британського шпигуна 

З'явилися світлини з квартири 57-річного Девіда Сміта, працівника посольства Великої Британії в Берліні, якого підозрюють у шпигунстві на Росію. 

Четвер, 12 серпня 2021, 23:57

Кадри опублікувала британська газета Daily Mail.

Як сповіщалося, німецька поліція заарештувала британця Девіда Сміта, який працював охоронцем у посольстві Великої Британії в Берліні. Його підозрюють у передаванні документів російській розвідці в обмін на готівку.

На кадрах з передбачуваної квартири затриманого в Потсдамі (неподалік Берліна) можна помітити російські прапори, радянські кашкети та колекцію м’яких іграшок.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Неабияку увагу привертає книжкова полиця, на якій можна помітити розпізнавальні знаки Балтійського, Чорноморського, Північного і Тихоокеанського флотів РФ, російські військові відзнаки, нашивку українського спецпідрозділу “Беркут”, що вчиняв злочини проти учасників Революції Гідності та був розформований.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Також можна побачити чимало російськомовних книг (“Разговорный гипноз”, “Философские сказки”, “Азбука здравомыслия”, “Психологическое воздействие”, праці Зигмунда Фрейда тощо).

Є військова література (зокрема, про 12-ту танкову дивізію СС “Гітлерюгенд”, “Восточный фронт”, “Фронтовая Украина”, “Воспоминания немецкого генерала”).

Видання повідомляє, що на полицях була й книга “Секс. Полное иллюстрированное руководство”.

Фото: Daily Mail

  • У червні у Німеччині затримали громадянина РФ за підозрою в роботі на російські спецслужби.
Теги: Беркут, Велика Британія, Девід Сміт, Росія, шпигун

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