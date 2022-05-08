Про це розповіли бійці “Азову”.
За словами захисників, з початку широкомасштабного вторгнення вони ліквідували понад 2,5 тисячі живої сили противника і поранили понад 500 осіб. Воїни знищили понад 60 танків та підбили ще 30. Це близько 10% всіх втрат окупантів в Україні.
На Маріуполь припало близько половини всіх бомбардувань із РФ. Захисники Маріуполя та цивільні жителі мали по 150 прильотів від авіації та з кораблів.
“І ми мали нульову підтримку. Ані повітряної, ані наземної, ані артилерійської підтримки”, — зазначив заступник командира полку Святослав Самойленко.
Він додав, що підготовку до оборони Маріуполя було саботовано “офіційними особами, бюрократами та владою”. В “Азові” розуміли, що наближається велика війна, але їм “просто заважали”.
З початку російського вторгнення в Маріуполі росіяни вбили понад 25 тисяч людей. Здебільшого втрат зазнало цивільне населення.
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