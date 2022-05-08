Захисники Маріуполя дали пресконференцію із заблокованої окупантами "Азовсталі". Вони поставили під сумнів ефективність західних санкцій проти РФ та заявили, що влада саботувала підготовку міста до належної оборони.

Про це розповіли бійці “Азову”.

За словами захисників, з початку широкомасштабного вторгнення вони ліквідували понад 2,5 тисячі живої сили противника і поранили понад 500 осіб. Воїни знищили понад 60 танків та підбили ще 30. Це близько 10% всіх втрат окупантів в Україні.

На Маріуполь припало близько половини всіх бомбардувань із РФ. Захисники Маріуполя та цивільні жителі мали по 150 прильотів від авіації та з кораблів.

“І ми мали нульову підтримку. Ані повітряної, ані наземної, ані артилерійської підтримки”, — зазначив заступник командира полку Святослав Самойленко.

Він додав, що підготовку до оборони Маріуполя було саботовано “офіційними особами, бюрократами та владою”. В “Азові” розуміли, що наближається велика війна, але їм “просто заважали”.

З початку російського вторгнення в Маріуполі росіяни вбили понад 25 тисяч людей. Здебільшого втрат зазнало цивільне населення.

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