Про це повідомляє посольство Естонії у Twitter.
Зазначається, що нову партію військової допомоги прийняли заступник міністра оборони України та командувач тилом ЗСУ. ПТРК відразу відправлять у військові частини та на фронт. Також у відомстві наголосили, що будуть надалі продовжувати військову, гуманітарну і політичну допомогу Україні.
“Доставляємо протитанкові комплекси Javelin від Естонії нашим українським друзям”, – зазначив посол Естонії Каймо Кууск.
Точна кількість отриманих ПТРК не зазначається. Втім, як раніше зауважив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук – Україна отримала третину від усіх комплексів Javelin, які мають Збройні Сили Естонії.
- Нагадаємо, уряд Естонії обговорив порядок дій та готовність країни до наслідків у разі нового нападу Росії на Україну та склав карту готовності у сфері державної оборони.
- Також Велика Британія подвоїть кількість своїх військ в Естонії у межах розгортання Північноатлантичного альянсу на тлі напруженості між Росією та Україною. Відповідну заяву оприлюднили в Міністерстві оборони Великої Британії 16 лютого.
- Також Україна отримала від країн-партнерів понад тисячу тонн озброєння та обладнання. Надходження боєприпасів відбувається на тлі російської агресії від грудня 2021 року.