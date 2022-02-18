В Україну прибула партія американських переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin від Естонії

Про це повідомляє посольство Естонії у Twitter.

Зазначається, що нову партію військової допомоги прийняли заступник міністра оборони України та командувач тилом ЗСУ. ПТРК відразу відправлять у військові частини та на фронт. Також у відомстві наголосили, що будуть надалі продовжувати військову, гуманітарну і політичну допомогу Україні.

“Доставляємо протитанкові комплекси Javelin від Естонії нашим українським друзям”, – зазначив посол Естонії Каймо Кууск.

Точна кількість отриманих ПТРК не зазначається. Втім, як раніше зауважив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук – Україна отримала третину від усіх комплексів Javelin, які мають Збройні Сили Естонії.