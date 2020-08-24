У Міністерстві закордонних справ України порадили керівництву Білорусі відмовитися від насильства, бо це шлях в нікуди.

Про це йдеться у заяві речниці МЗС України Катерини Зеленко.

“Досвід української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях вперед кийками — це шлях в нікуди”, – зазначає Катерина Зеленко.

Вона радить колегам з білоруського МЗС не відкидати цінних дружніх порад.