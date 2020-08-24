Про це йдеться у заяві речниці МЗС України Катерини Зеленко.
“Досвід української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях вперед кийками — це шлях в нікуди”, – зазначає Катерина Зеленко.
Вона радить колегам з білоруського МЗС не відкидати цінних дружніх порад.
- Міністерство закордонних справ Білорусі грубо відреагувало на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що на місці Олександра Лукашенка він провів би нові вибори в країні.