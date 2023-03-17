У Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що витрати на воду та водовідведення після підвищення тарифів збільшаться на 60 гривень.

Про це повідомляє НКРЕКП у Facebook.

Зазначається, що в середньому витрати одного домогосподарства, тобто родини з 2-3 осіб, на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн.

Регулятор пояснив, що на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі на 14,1%.

Причина перегляду тарифів — постійна зміна вартості складових, які впливають на собівартість послуг.

У такий спосіб, згідно з повідомленням НКРЕКП, якщо змінились ціни на електричну енергію, реагенти, пально-мастильні матеріали тощо, відповідно виникає необхідність у перегляді тарифів на воду.

Протягом 2022-2023 років змінилась ціна на електроенергію — у середньому зросла на 18%, на паливо зросла вдвічі, на реагенти — зросла вдвічі.

Тарифи востаннє переглядалися ще до початку повномасштабної війни з РФ, у грудні 2021 року.