Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відстежує розробку та тестування 163 потенційних вакцин від COVID-19. До фінальної стадії випробувань дійшли лише 3 препарати.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Наразі дослідники по всьому світу займаються розробкою вакцини від COVID-19. Процес розробки та дослідження препаратів відстежується Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

ВООЗ поінформувала про розробку 163 препаратів. З них 140 таких, випробування яких на людях ще не розпочато, і 23 таких, що проходять клінічні дослідження на різних стадіях.

Як тестуються вакцини?

Випробування вакцини містять дві стадії — доклінічну, коли дослідники дають вакцину тваринам, щоб побачити, чи викликає вона імунну відповідь, і триетапну клінічну.

На першому етапі клінічних випробувань вакцину дають невеликій групі людей, щоб переконатися в її безпечності й проаналізувати імунну відповідь, яку вона викликає.

На другому етапі вакцина надається сотням людей. Вчені отримують можливість більше дізнатися про безпечність вакцини та правильне дозування.

На третьому етапі вакцина надається тисячам людей. Дослідники вивчають можливі побічні ефекти вакцини та її ефективність. На цьому етапі досліджень фахівці порівнюють ефективність препарату, аналізуючи стан тих, хто його приймав, та контрольної групи, яка замість ліків приймала плацебо.

За цим етапом йде схвалення вакцини для загального застосування.

Наскільки світ близький до створення вакцини від COVID-19?

Вакцини зазвичай вимагають багаторічних випробувань та додаткового часу для масштабного виробництва, але вчені сподіваються розробити вакцину проти коронавірусу протягом 12-18 місяців.

Станом на 17 липня до третьої, фінальної фази клінічних випробувань дійшли:

Китайська компанія Sinovac, яка розробляє вакцину на основі інактивованих частинок COVID-19. Вакцина переходить до фаз випробувань у Бразилії.

Оксфордський університет спільно з англо-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca. Вакцина містить генетичний код білків, виявлених на коронавірус, і викликає сильну імунну відповідь в організмі людини. Вакцина знаходиться в комбінованому дослідженні фази 2/3 у Великій Британії та нещодавно пройшла випробування фази 3 в Південній Африці та Бразилії.

Університет Мельбурна спільно з Дитячим дослідним інститутом Мердока випробовують у третій фазі вакцину проти туберкульозу, яка була розроблена майже 100 років тому. Вважається, що вакцина не захищає безпосередньо від COVID-19, але може стимулювати неспецифічну імунну відповідь організму.

На другій стадії клінічних досліджень наразі 11 вакцин, які розробляються: китайською компанією CanSino Biologics і Пекінським інститутом біотехнології, американської біотехнологічної компанії Moderna, компанії Inovio Pharmaceuticals і Міжнародного інституту вакцин, Університету Осаки та компаній AnGes і Takara Bio, компанії Cadila Healthcare Limited, Уханьского інституту біопрепаратів спільно з компанією Sinopharm, Пекінського інституту біопрепаратів і компанії Sinopharm, компанії Bharat Biotech, компанії Novavax, групи з компаній BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.

Ще 19 вакцин проходять перший етап клінічних випробувань.