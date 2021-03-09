Президент України Володимир Зеленський визнав, що після запровадження санкцій щодо Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов'язують, спостерігається загострення на Донбасі. Хоч він і не хоче пов'язувати ці два факти.

Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами у рамках Всеукраїнського форуму “Україна 30. Культура, медіа, туризм”.

У Зеленського запитали, чи вплинуло запровадження санкцій на переговори Тристоронньої контактної групи й “нормандського” формату.

“Чи вплинуло, складно сказати. Я вважаю, що якщо люди із здоровим глуздом, це не повинно впливати. Але ми розуміємо, що наслідки є. Ми розуміємо, що збільшилася кількість провокацій на фронті. Я не хочу пов’язувати саме з цим, але ми бачимо, що це в один час відбувається”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що в середу, 9 березня, мають відбутися перемовини “чергові важливі про посилений контроль” за ситуацією в зоні конфлікту на Донбасі.

Зеленський уточнив, що хоче почути “висновки після цих розмов”.

(На відео – з 35:00)

Як відомо, на початку лютого за рішенням Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та трьох телеканалів – NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Козак є номінальним власником цих медіаактивів, які пов’язують із головою політради партії “ОПЗЖ” і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Мовлення вказаних каналів було заблоковано.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.