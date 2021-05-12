Американські штати на півдні на південному заході країни повідомили про те, що на деяких автозаправних станціях вже закінчився бензин. Американці купують більше палива, ніж потрібно, бо бояться, що налагодити роботу трубопроводу Colonial Pipeline не вдасться.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Трубопровід Colonial Pipeline не працює вже шостий день поспіль. Керівництво запевняє, що до кінця тижня розв’яжуть проблему.

Однак американці в паніці намагаються купити більше палива, бо бояться, що криза може затягнутися.

В Північній Кароліні майже 25% АЗС повідомили, що в них закінчився бензин. В Джорджії таких АЗС 15,5%, а у Вірджинії – 15%. Через це всі інші АЗС підвищили ціни на паливо. Аналогічна ситуація в штатах Південна Кароліна (13,4%), Флорида (4,2%), Мериленд (3,5%), Теннессі (2,8%).

Попри заклики влади не купувати занадто багато бензину, американці скуповують паливо, намагаючись мати запас на випадок кризи. Попит на бензин виріс на 14% у вівторок.

Опівночі 12 травня на 1800 АЗС західного узбережжя не було бензину.

Ціни на бензин підвищили до рекордного максимуму вперше за понад ніж шість років.

Міністерка енергетики Дженіфер Гранзольм закликала американців не купляти екстрабензин. Також вона звернулася до власників АЗС “діяти відповідально” та не підіймати ціни через кризу на ринку палива.

Digital Shadows вважає, що кібератака на Colonial Pipeline сталася через пандемію коронавірусу – збільшення кількості інженерів, які отримують віддалений доступ до систем управління трубопроводом з дому.

Джеймс Чаппелль, співзасновник і директор з інновацій Digital Shadows, вважає, що DarkSide купила дані для входу в обліковий запис, що відноситься до програми віддаленого доступу, наприклад TeamViewer і Microsoft Remote Desktop. Він каже, що будь-хто може знайти портали входу в систему для комп’ютерів, підключених до Інтернету, в пошукових системах, таких як Shodan.

Чаппелль додав, що кіберзлочинне угруповання швидше за все базується в російськомовній країні, оскільки, схоже, вона уникає атак на компанії в Співдружності Незалежних Держав (СНД) – організація з країн Росії, Білорусі, Грузії, Вірменії, Молдови, Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.