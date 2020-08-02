Глобальна пандемія коронавірусу COVID-19 – це свого роду катастрофа, наслідки якої світ відчуватиме ще десятиліттями.

Таку думку висловив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус на засіданні надзвичайного комітету ВООЗ, інформує агентство Reuters.

“Пандемія – це криза в галузі охорони здоров’я, що трапляється раз на століття, і її наслідки будуть відчуватися протягом десятиліть”, – наголосив він. “Багато країн, які вважали, що найгірше позаду, тепер стикаються з новими спалахами. В деяких країнах, які постраждали менше в перші тижні, зараз спостерігається зростання кількості випадків зараження і смертей. А деякі з них, які мають великі спалахи, взяли їх під контроль”, – додав очільник ВООЗ.

Гебреісус зазначив, що багато що про коронавірус ще залишається невідомим, а жителі держав – вразливими для COVID-19.

“Ранні результати досліджень на антитіла показують єдину картину: більшість людей у світі залишаються сприйнятливими до цього вірусу навіть у районах, де сталися серйозні спалахи”, – розповів він.

Учасники засідання комітету ВООЗ відзначили “очікуваний затяжний характер” пандемії і наголосили на важливості заходів із боротьби з коронавірусом на національному, регіональному та глобальному рівнях.

“Після всебічного обговорення та аналізу фактичних даних комітет одноголосно погодився з тим, що спалах як і раніше є надзвичайною ситуацією в сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення”, – йдеться в повідомленні ВООЗ.

Комітет виніс низку рекомендацій як ВООЗ, так і державам-учасникам. Серед них: підтримувати країни в протидії поширенню захворювання, сприяти прискоренню наукових досліджень і розширенню доступу до лікарських препаратів та вакцин (у міру їх появи).

Країнам комітет рекомендував підтримати наукові дослідження по COVID-19, в тому числі фінансово. Крім того, країнам рекомендовано посилити епіднагляд в сфері охорони здоров’я для виявлення випадків заражень і відстеження контактів.

Комітет ВООЗ збирається на засідання вчетверте з початку пандемії.

Згідно з даними на сайті ВООЗ, з початку пандемії у всьому світі коронавірусом заразилися 17,66 млн осіб. Понад 680 тисяч померли.