Папа Римський Франциск прийняв рішення знизити зарплати кардиналам й іншим католицьким священнослужителям, як наслідок пандемії коронавірусу. Йдеться про зниження зарплат на 10%.

Про це повідомляє ВВС.

З квітня кардиналам знизять зарплати на 10%. Вони отримували близько 5,9 тисячі доларів на місяць і жили в субсидованому житлі. Така міра викликана тим, що через пандемію виник великий дефіцит в бюджеті.

За прогнозами Ватикану, в цьому році дефіцит складе 50 мільйонів євро. Ватикан отримав дохід через закриття музеїв та інших визначних пам’яток на час локдауну.

До цього Папа заявляв про те, що не хотів би звільняти людей через “економічні складнощі”.

Напередодні у Ватикані повідомили, що Франциск видав указ, що передбачає пропорційні скорочення, починаючи з 1 квітня.

Священникам знизять зарплати на 3-8%. Зарплати не підвищуватимуть до березня 2023 року.